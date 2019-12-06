В Сети опубликованы полные характеристики и цены пяти iPhone 2020 года





Первую новинку от Apple стоит ждать уже в марте. iPhone SE 2 похвастается 4,7-дюймовым дисплеем, одинарной основной и фронтальной камерами на 12 МП, технологией Touch ID и батареей на 2000 мАч. В основе смартфона окажется процессор A13, 3 ГБ ОЗУ и 64-128 ГБ внутренней памяти. Цена устройства – 399 долларов.Все остальные новинки выйдут в сентябре. iPhone 12 имеет 5,4-дюймовый экран, процессор A14, 4 ГБ ОЗУ и 128-512 ГБ внутренней памяти. Основная камера имеет два датчика на 16 МП, а фронтальная – один на 12 МП. Смартфон получит батарею на 1800-2000 мАч и поддержку 5G. Цена – от 699 до 799 долларов. iPhone 12 Plus в отличии от обычной версии имеет 6,1-дюймовый экран и аккумулятор на 3100 мАч. Ценник – от 799 до 899 долларов.Основная камера iPhone 12 Pro получит 3 кристалла на 16 МП, 6 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ внутренней памяти. Экран имеет диагональ 6,1 дюйма, однако частота обновления будет равняться 120 Гц. Устройство также получит долгожданный USB Type-C. Цена данной версии – от 999 до 1099 долларов. iPhone 12 Pro Max должен получить экран на 6,7 дюйма. Также изменятся характеристики батареи, она получит 4000 мАч. За данный вариант смартфона Apple попросят у покупателей от 1099 до 1199 долларов.