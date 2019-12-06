Представлен рестмод Super Handling SLX от компании Acura





Главной темой прошедшего мероприятия RADwood стала автомобильная культура 1980-1990-х годов. Acura привезла Super Handling SLX, над созданием которого трудились эксперты компании, а также пилоты гонки “Пайс Пик”. Рестомод объединяет в себе первый и последний внедорожник премиум-марки SLX, что позволяет проследить развитие технологий. От экспертов требовалось разместить поперек продольно расположенный двигатель у SLX. В итоге автомобиль оказался укомплектован турбированным двигателем на 2,0 литра, генерирующим 350 л.с. Он работает совместно с 10-диапазонной автоматической КПП и системой полного привода SH-AWD.При этом у авто сохраняется двухцветная окраска, пока оригинальные диски решили заменить 17-дюймовыми. Салон новинки оказался перетянут, а на руль установлены подрулевые лепестки.