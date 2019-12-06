Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно считает себя "Человеком года" в сравнении с другими участниками





Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно отметила, что лично для нее нет достойных голосования финалистов в конкурсе "Человек года". Беременную проектантку расстроило то, что участники не поддерживали друг друга, как прежде, а настраивали поклонников и коллектив друг против друга, то и дело критикуя оппонентов.Тем не менее, Саша Черно рада, что справедливость восторжествовала, а для себя она решила, что достойна звания "Человек года" по объективным причинам. В Instagram супруга Иосифа Оганесяна поинтересовалась, согласны ли с ней поклонники.