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Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно считает себя "Человеком года" в сравнении с другими участниками

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно высказалась по поводу конкурса "Человек года". Беременная жена Иосифа Оганесяна заявила, что именно себя она считает "Человеком года", а голосование в этого году ее только разочаровало.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно считает себя "Человеком года" в сравнении с другими участниками

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно отметила, что лично для нее нет достойных голосования финалистов в конкурсе "Человек года". Беременную проектантку расстроило то, что участники не поддерживали друг друга, как прежде, а настраивали поклонников и коллектив друг против друга, то и дело критикуя оппонентов.

Тем не менее, Саша Черно рада, что справедливость восторжествовала, а для себя она решила, что достойна звания "Человек года" по объективным причинам. В Instagram супруга Иосифа Оганесяна поинтересовалась, согласны ли с ней поклонники.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:34

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