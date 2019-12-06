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Эксперт порекомендовала не затягивать с покупкой новогодних подарков и валюты

Несмотря на то, что до новогодних праздников еще более трех недель, эксперт посоветовала уже сейчас делать необходимые покупки и приобретать валюту. По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, к Новому году цена может измениться лишь на импортные товары.

До Нового года инфляция в России останется под контролем, если цены вырастают, то обычно незначительно. Сезонные факторы учтены и исключены из стоимости продуктов, поскольку в праздничные ценники начинают закладывать «новогоднюю» премию. Многие откладывают покупку на самый последний момент, но этого можно не делать, отметила Анна Бодрова.

Кроме того, некоторые россияне предпочитают встречать Новый год в других странах. В этом случае необходимо заранее приобрести валюту, чтобы не столкнуться с ее отсутствием из-за праздничного ажиотажа. То же самое касается импортных товаров, их стоит приобрести сейчас из-за возможного увеличения цены перед Новым годом.

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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:31

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