Эксперт порекомендовала не затягивать с покупкой новогодних подарков и валюты





До Нового года инфляция в России останется под контролем, если цены вырастают, то обычно незначительно. Сезонные факторы учтены и исключены из стоимости продуктов, поскольку в праздничные ценники начинают закладывать «новогоднюю» премию. Многие откладывают покупку на самый последний момент, но этого можно не делать, отметила Анна Бодрова.Кроме того, некоторые россияне предпочитают встречать Новый год в других странах. В этом случае необходимо заранее приобрести валюту, чтобы не столкнуться с ее отсутствием из-за праздничного ажиотажа. То же самое касается импортных товаров, их стоит приобрести сейчас из-за возможного увеличения цены перед Новым годом.