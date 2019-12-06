Бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова Марина выйдет замуж за баскетболиста Андрея Зубкова

В аккаунте спортсмена в Instagram появился совместный кадр с будущей женой, где та демонстрирует подписчикам обручальное кольцо и обнимает нового возлюбленного. Пара встречалась один год, а впервые об их связи стало известно несколько месяцев назад, когда Марию Григорьеву-Аполлонову и Андрея Зубкова увидели на хоккейном поединке между «Авангардом» и ЦСКА. Будущие супруги держались вместе, а бывшая жена солиста «Иванушек» привела на игру собственных сыновей.С музыкантом Марина Григорьева-Аполлонова (до замужества с артистом носила фамилию Банкова) разошлась в 2018 году, прожив с ним 16 лет. Познакомились они в 2002 году, когда вокалисту «Иванушек International» было 32 года, а его возлюбленной всего 17, о чем он узнал только спустя пару лет.