Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Иванова призналась, что еще испытывает чувства к Алексею Кудряшову





Анастасия Иванова за время нахождения на проекте "Дом-2" уже успела сделать несколько попыток найти своего избранника и построить отношения с проектантами. После того, как блондинка отбила Алексея Кудряшова у его избранницы Анастасии Балинской, многие осудили такое поведение, а Кудряшов и Балинская все же воссоединились за Периметром, хотя недавно снова расстались.Анастасия Иванова закрутила роман с Русланом Мацьолеком и многие стали осуждать ее за то, что она якобы готова "лечь в постель к любому, чтобы только остаться в Периметре". После очередной ссоры со своим избранником и критики на Лобном месте блондинка сбежала с проекта, а ночь провела в компании Алексея Кудряшова, молодые люди общались и целовались, то, что на проекте "Дом-2" у Анастасии Ивановой остался парень, ее, видимо, совсем не волновало.Теперь же против Анастасии Ивановой выступила даже Ольга Бузова. Телеведущая отметила, что поведение блондинки просто непонятно и шокирует всех, на что участница проекта "Дом-2" на Лобном месте призналась, что она испытывает чувства к экс-избраннику Алексею Кудряшову и теперь совсем запуталась, с кем из молодых людей она хочет быть.