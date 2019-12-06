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Сергей Нетиевский нашел новую возлюбленную после развода с женой

Юморист Сергей Нетиевский рассказал, что после развода с женой нашел вторую половинку. В эфире “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой” артист признался, что новая девушка заставила его похудеть.

Сергей Нетиевский не скрывает, что имел сложные отношения с супругой в последние несколько лет брака, а в 2015 году они решили развестись. В тот же период юморист со скандалом покидал “Уральские пельмени”, а судебные разбирательства за интеллектуальную собственность идут до сих пор. После развода и трудностей в работе актер нашел возлюбленную, которая была недовольна его внешним видом. Избранница Нетиевского заставила его сбросить лишний вес и заняться собственным здоровьем.

Артист признался, что в то время у него не было возможности устраивать личную жизнь и уделять внимание детям. На гастролях с “Уральскими пельменями” артист имел “порядочные” связи, а также назвал себя пуританином.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:24

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