Военный эксперт рассказал, почему модернизированные МиГ-29 до сих пор актуальны
Военный эксперт Владимир Попов рассказал о том, почему Россия и другие страны продолжают заниматься модернизацией истребителей, изначально кажущихся устаревшими. Специалист объяснил, почему модернизированные МиГ-29 до сих пор актуальны на мировом рынке.
Сейчас Россия вместе с Индией занимается разработкой МиГ-29UPG. Эта модернизированная версия истребителя, за его создание отвечает совместная российско-индийская команда специалистов. Новая версия боевой машины получит современные системы бортовой электроники и новое вооружение. Также перемены коснутся вместительности топливного бака, он станет больше.
Владимир Попов отметил, что многие недооценивают эффективность модернизации истребителей, изначально кажущихся устаревшими. Он отметил, что глубоко модернизированный МиГ-29, получивший название МиГ-35, не уступает американским истребителям пятого поколения F-22 и F-35. Российская разработка значительно дешевле данных боевых машин, однако ее технические характеристики в целом сопоставимы с данными конкурентами.
Именно поэтому многие страны, включая Индию, проявляют большой интерес к модернизации российских истребителей, ведь они имеет крайне высокий показатель по соотношению цены и качества. При этом эксперт отметил, что создать собственный самолет 5 поколения – крайне важная задача для России, сообщает издание «Слово и Дело».
Сейчас Россия вместе с Индией занимается разработкой МиГ-29UPG. Эта модернизированная версия истребителя, за его создание отвечает совместная российско-индийская команда специалистов. Новая версия боевой машины получит современные системы бортовой электроники и новое вооружение. Также перемены коснутся вместительности топливного бака, он станет больше.
Владимир Попов отметил, что многие недооценивают эффективность модернизации истребителей, изначально кажущихся устаревшими. Он отметил, что глубоко модернизированный МиГ-29, получивший название МиГ-35, не уступает американским истребителям пятого поколения F-22 и F-35. Российская разработка значительно дешевле данных боевых машин, однако ее технические характеристики в целом сопоставимы с данными конкурентами.
Именно поэтому многие страны, включая Индию, проявляют большой интерес к модернизации российских истребителей, ведь они имеет крайне высокий показатель по соотношению цены и качества. При этом эксперт отметил, что создать собственный самолет 5 поколения – крайне важная задача для России, сообщает издание «Слово и Дело».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:10