Авиакомпания из Новой Зеландии разработала съедобные чашки для пассажиров
Авиакомпания из Новой Зеландии разработала съедобные чашки для пассажиров самолетов. Это решение позволит сохранить окружающую среду.
Новые чашки для кофе изготавливаются из муки, яиц, ванили и сахара. По словам производителей, они будут сохранять форму, пока не закончится напиток. Однако для надежности хранения такой посуды необходимо выбирать герметичные контейнеры. Вскоре такие чашки будут подавать вместе с напитками на борту лайнеров авиакомпании из Новой Зеландии. В планах у авторов проекта также имеется создание безглютеновой шоколадной чашки, передает "ПолитЭксперт".
Пользователи Сети в большинстве своем раскритиковали данную идею, отметив, что не желают пить из мокрого бисквита. Другие заявили, что предпочитают есть печенье во время чаепития, а не после него. Однако есть и те, кому интересно попробовать необычную чашку, сообщает "Слово и Дело".
Новые чашки для кофе изготавливаются из муки, яиц, ванили и сахара. По словам производителей, они будут сохранять форму, пока не закончится напиток. Однако для надежности хранения такой посуды необходимо выбирать герметичные контейнеры. Вскоре такие чашки будут подавать вместе с напитками на борту лайнеров авиакомпании из Новой Зеландии. В планах у авторов проекта также имеется создание безглютеновой шоколадной чашки, передает "ПолитЭксперт".
Пользователи Сети в большинстве своем раскритиковали данную идею, отметив, что не желают пить из мокрого бисквита. Другие заявили, что предпочитают есть печенье во время чаепития, а не после него. Однако есть и те, кому интересно попробовать необычную чашку, сообщает "Слово и Дело".
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:17