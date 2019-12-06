Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров трогательно поздравил Алену Савкину с днем рождения
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина вчера отпраздновала день рождения, молодой мамочке исполнилось 23 года. Ее экс-возлюбленный, саратовский шансонье Илья Яббаров трогательно поздравил брюнетку с праздником, поблагодарив за общего сына Богдана.
Илья Яббаров пожелал Алене Рапунцель стать счастливой и обязательно найти свою любовь, мужчину, который бы изменил ее жизнь. "А папа всегда рядом, поддержит и поможет", - добавил саратовский шансонье, посвятив своей бывшей возлюбленной публикацию в социальной сети Instagram.
Алена Рапунцель и Илья Яббаров познакомились в прошлом году и между ними сразу возникли чувства, закрутился бурный роман, дело даже дошло до свадьбы. Савкина призналась, что беременна, после чего возлюбленный сразу же сделал ей предложение. Когда участница реалити-шоу была в положении, саратовский шансонье изменил ей с Ритой Ларченко, после чего они расстались.
Алена Рапунцель тяжело переживала разрыв, несколько раз у нее была угроза выкидыша. Тем не менее, родители маленького Богдана все же смогли наладить отношения, сейчас они дружат и вместе воспитывают наследника.
Примечательно, что сама Алена Савкина не появилась в соцсетях в свой день рождения. На данный момент она общается с экс-участником реалити-шоу Кириллом Кондратьевым, может быть, праздник она встретила именно в его компании, ведь недавно Рапунцель-младшая признавалась, что хочет поехать в Санкт-Петербург, познакомиться с избранником поближе.
Илья Яббаров пожелал Алене Рапунцель стать счастливой и обязательно найти свою любовь, мужчину, который бы изменил ее жизнь. "А папа всегда рядом, поддержит и поможет", - добавил саратовский шансонье, посвятив своей бывшей возлюбленной публикацию в социальной сети Instagram.
Алена Рапунцель и Илья Яббаров познакомились в прошлом году и между ними сразу возникли чувства, закрутился бурный роман, дело даже дошло до свадьбы. Савкина призналась, что беременна, после чего возлюбленный сразу же сделал ей предложение. Когда участница реалити-шоу была в положении, саратовский шансонье изменил ей с Ритой Ларченко, после чего они расстались.
Алена Рапунцель тяжело переживала разрыв, несколько раз у нее была угроза выкидыша. Тем не менее, родители маленького Богдана все же смогли наладить отношения, сейчас они дружат и вместе воспитывают наследника.
Примечательно, что сама Алена Савкина не появилась в соцсетях в свой день рождения. На данный момент она общается с экс-участником реалити-шоу Кириллом Кондратьевым, может быть, праздник она встретила именно в его компании, ведь недавно Рапунцель-младшая признавалась, что хочет поехать в Санкт-Петербург, познакомиться с избранником поближе.