Студия Disney опубликовала новый трейлер ремейка "Мулан"
На просторах Сети опубликован трейлер ремейка мультипликационной ленты “Мулан” производства студии Disney. Ведущую роль в данной киноверсии получила актриса Лю Ифэй.
В основе кинокартины “Мулан” лежит популярная в Китае баллада, повествующая о девушке Хуа Мулань. Последняя вошла в состав армии в период активных набегов гуннов. Она решила пойти на поле битвы, заменив больного отца, а в результате преодолела множество испытаний, доказав силу духа. Она стала одним из самых уважаемых воинов в истории Поднебесной. Образ главной героини на экране воплотила Лю Ифэй, а режиссером картины является Ники Каро, известная по работе над проектом “Жена смотрителя зоопарка”.
В России кинокартина станет доступна для просмотра в кинотеатрах в марте 2020 года. “Мулан” 1998 года с момента выхода на экраны собрала свыше 300 млн долларов, передает "Слово и Дело".
В основе кинокартины “Мулан” лежит популярная в Китае баллада, повествующая о девушке Хуа Мулань. Последняя вошла в состав армии в период активных набегов гуннов. Она решила пойти на поле битвы, заменив больного отца, а в результате преодолела множество испытаний, доказав силу духа. Она стала одним из самых уважаемых воинов в истории Поднебесной. Образ главной героини на экране воплотила Лю Ифэй, а режиссером картины является Ники Каро, известная по работе над проектом “Жена смотрителя зоопарка”.
В России кинокартина станет доступна для просмотра в кинотеатрах в марте 2020 года. “Мулан” 1998 года с момента выхода на экраны собрала свыше 300 млн долларов, передает "Слово и Дело".