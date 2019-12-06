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Жена развелась с участником «На-На» Владимиром Политовым из-за его отсутствия дома

Владимир Политов 10 лет прожил с женой, на которой женился ради столичной прописки, но развелся в итоге из-за невозможности бывать дома в связи с гастрольной деятельности. Не обошлось в жизни вокалиста «На-На» и без надоедливых поклонниц, одна из которых обвинила его в воровстве личных вещей.
Жена развелась с участником «На-На» Владимиром Политовым из-за его отсутствия дома

Будущий участник группы Бари Алибасова с детства интересовался музыкой и учился играть на гитаре, клавишных и кларнете. После школы он поступил в Технический институт в Риге, но получить диплом так и не смог, потому что услышал о кастинге в новую группу «На-На». Руководитель коллектива принял Политова, назначив того бас-гитаристом. Музыканты быстро завоевали любовь публики, выпуская ежегодно по одному альбому и давая по 600-800 концертов, нередко выступая перед зрителями в провокационных нарядах.

У «На-На» появилось много поклонниц, одна из которых позже обвинила Владимира Политова и остальных участников коллектива в краже ее вещей. Якобы артисты провели с ней ночь, а потом вынесли из ее квартиры бытовую технику и стройматериалы. После этого последовало уголовное разбирательство, но в итоге фанатку признали невменяемой, а музыкантов отпустили. Сам Полетов в конце 90-х познакомился с жительницей Москвы Ольгой, на которой женился ради прописки в Москве, чему она не противилась, но подчеркнула важность развестись сразу после того, как будут улажены все необходимые документы. В один момент певец заявил супруге, что не намерен расставаться с ней. Пара находилась в браке 10 лет, в это время родилась дочь Алена, но в конечном счете Ольга подала на развод в связи с постоянным отсутствием супруга дома, занятого на работе. Ныне Владимир Политов по-прежнему занимается музыкой и старается больше времени уделять дочери, купив для ее нужд квартиру в Подмосковье.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:48

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