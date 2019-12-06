Ученые назвали простой способ снизить аппетит у мужчин





В ходе исследования ученые проанализировали поведение 700 мужчин и 620 женщин во время их повседневной жизни. Людей попросили вести себя как обычно, такой подход помог специалистам узнать, как режим дня и привычки человека влияют на его здоровье. Оказалась, что физическая активность имеет большое значение для организма мужчины. Представители сильного пола, уделяющие умеренным нагрузкам в течение дня около 30 минут, снижают риск развития диабета и ожирения. Это происходит из-за того, что физическая активность стимулирует выработку гормона ГПП-1. Он приводит к уменьшению аппетита, увеличению выработки инсулина и снижению уровня сахара в крови. Примечательно, что у женщин такого эффекта не было.Также ученые отметили, что под физической активностью они подразумевают не интенсивные нагрузки: пешие прогулки, игру с детьми, уход на садом или огородом, танцы, уборку дома, выгул домашних животных, перемещение предметов легче 20 килограмм и т. д. По словам специалистов, ежедневные 30-минутные занятия позволят мужчинам меньше беспокоится о состоянии своего здоровья, а также улучшить свою общую физическую форму.