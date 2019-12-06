Стоимость новогоднего стола в России на одного человека увеличилась на 16% и составила 446 рублей





Базовый набор продуктов включает в себя по одной порции салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» и одному бутерброду с семгой и красной икрой, два бокала шампанского, нарезку из сыра и колбасы, а также 3 мандарина и яблоко. Наиболее затратным новогодний праздник станет для жителей Чукотки, там на одного человека предстоит потратить 668 рублей. В Оренбургской области, наоборот, новогодний стол будет самым доступным. Одному человеку набор продуктов обойдется в 360 рублей.В Москве за новогодний стол каждой персоне предстоит заплатить 539 рублей, в Санкт-Петербурге — 464 рубля. В Свердловской области стоимость одной продуктовой новогодней корзины составит 416 рублей, в соседней Челябинской области — 450 рублей. В целом на оформление общего новогоднего стола россияне могут потратить не менее 10 000 рублей.