"Румяный персик": Ксения Собчак пожаловалась на высокую температуру из-за вируса





В разделе Stories в Instagram Ксения Собчак рассказала поклонникам, что сейчас многие болеют, ведь в Москве влажная и холодная погода, телеведущая не стала исключением. Оказалось, что на протяжении нескольких дней у эпатажной журналистки наблюдается высокая температура. Собчак отметила, что ее атаковал "адовый вирус", пожаловавшись на плохое самочувствие.Ксения Собчак назвала свое состояние странным, ведь она чувствует себя плохо и ей нужно лежать дома, но работа поджимает и она не может пропускать ее. При этом, уточнила телеведущая и супруга режиссера Константина Богомолова, выглядит она "просто шик" и как "румяный персик"., - добавила Ксения Собчак.