Стали известны цены на бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200
Китайский производитель Hengtian закончил сертификацию своего нового внедорожника – Hengtian L4600. Из-за внешнего вида автомобиль известен как бюджетный аналог популярного Toyota Land Cruiser 200, цена модели стартует от 1,9 млн рублей.
Впервые про Hengtian L4600 стало известно еще в прошлом году, но недавно модель прошла сертификацию в Китае, а некоторые дилерские центры начали получать тестовые версии авто. Внешний вид новинки практически полностью копирует знаменитый японский кроссовер Toyota Land Cruiser 200. От оригинала модель отличается незначительными переменами в передней части кузова, иной радиаторной решеткой и совершенно другой головной оптикой.
Под капотом внедорожника Hengtian L4600 окажется безальтернативный 4,6-литровый двигатель, генерирующий 286 лошадиных сил. Покупателю предложат на выбор либо механическую КПП, либо автоматическую. В салоне модели может быть как 5 посадочных мест, так и 7. В качестве опций предлагается рейлинг, боковые подножки, кожаная отделка салона, противотуманные фары, парктроник, камера кругового обзора, экран мультимедийной системы с большей диагональю и многое другое.
Цена на Hengtian L4600 в Китае стартует от 1,9 млн рублей по текущему курсу валют. Оригинальный внедорожник на рынке КНР при этом стоит не менее 7 млн рублей. Новинка, скорее всего, не доберется до покупателей в России.
Впервые про Hengtian L4600 стало известно еще в прошлом году, но недавно модель прошла сертификацию в Китае, а некоторые дилерские центры начали получать тестовые версии авто. Внешний вид новинки практически полностью копирует знаменитый японский кроссовер Toyota Land Cruiser 200. От оригинала модель отличается незначительными переменами в передней части кузова, иной радиаторной решеткой и совершенно другой головной оптикой.
Под капотом внедорожника Hengtian L4600 окажется безальтернативный 4,6-литровый двигатель, генерирующий 286 лошадиных сил. Покупателю предложат на выбор либо механическую КПП, либо автоматическую. В салоне модели может быть как 5 посадочных мест, так и 7. В качестве опций предлагается рейлинг, боковые подножки, кожаная отделка салона, противотуманные фары, парктроник, камера кругового обзора, экран мультимедийной системы с большей диагональю и многое другое.
Цена на Hengtian L4600 в Китае стартует от 1,9 млн рублей по текущему курсу валют. Оригинальный внедорожник на рынке КНР при этом стоит не менее 7 млн рублей. Новинка, скорее всего, не доберется до покупателей в России.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:40