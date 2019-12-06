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Стали известны цены на бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200

Китайский производитель Hengtian закончил сертификацию своего нового внедорожника – Hengtian L4600. Из-за внешнего вида автомобиль известен как бюджетный аналог популярного Toyota Land Cruiser 200, цена модели стартует от 1,9 млн рублей.
Стали известны цены на бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200

Впервые про Hengtian L4600 стало известно еще в прошлом году, но недавно модель прошла сертификацию в Китае, а некоторые дилерские центры начали получать тестовые версии авто. Внешний вид новинки практически полностью копирует знаменитый японский кроссовер Toyota Land Cruiser 200. От оригинала модель отличается незначительными переменами в передней части кузова, иной радиаторной решеткой и совершенно другой головной оптикой.

Под капотом внедорожника Hengtian L4600 окажется безальтернативный 4,6-литровый двигатель, генерирующий 286 лошадиных сил. Покупателю предложат на выбор либо механическую КПП, либо автоматическую. В салоне модели может быть как 5 посадочных мест, так и 7. В качестве опций предлагается рейлинг, боковые подножки, кожаная отделка салона, противотуманные фары, парктроник, камера кругового обзора, экран мультимедийной системы с большей диагональю и многое другое.

Цена на Hengtian L4600 в Китае стартует от 1,9 млн рублей по текущему курсу валют. Оригинальный внедорожник на рынке КНР при этом стоит не менее 7 млн рублей. Новинка, скорее всего, не доберется до покупателей в России.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:40

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