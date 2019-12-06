Subaru назвала модели автомобилей для продажи в России в 2020 году





Японский бренд представит на российско рынке в 2020 году новые автомобили. Покупатели смогут оценить модернизированные версии Legacy, Forester и XV. Еще через год выйдет новый Outback, который уже продается в Японии.По сравнению с прежней генерацией, эта модификация претерпела определенные изменения в техническом плане. В сборке двигателей машина оснащена агрегатом на 2,4 литра с 264 лошадиными силами. Доступен и иной мотор - на 2,5 литра, способный развивать мощность в 184 «лошади». Совместно с этим мотором успешно функционирует бесступенчатый вариатор с опцией имитации механической коробки передач. Кроме того, Subaru Outback сооружен на фирменной базе Global Platform, которая имеется и на Forester, благодаря которой удалось увеличить жесткость кузова на кручении.