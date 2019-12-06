Названы неожиданные полезные свойства помело





Содержащееся в помело вещество нарингенин помогает в борьбе с раковыми клетками, что особенно полезно для предотвращения развития опухолей в простате, а также поджелудочной. Плоды могут похвастаться наличием нерастворимой клетчатки, помогающей от запора, улучшая при этом бактериальный состав кишечника. В 100 г мякоти помело всего 25-39 ккал, что делает фрукт низкокалорийным. В нем имеется белок, который эффективен при похудении, поскольку дарит чувство сытости и помогает съедать меньше. Антиоксиданты способны бороться с воспалениями и поддерживать молодость кожи.Регулярное употребление помело позволит уменьшить показатели холестерина, что укрепит сердечно-сосудистую систему. В нем также можно найти калий и кальций, там содержатся фосфор, железо, этакриновая кислота, некоторые витамины, включая C, B1 и B2.