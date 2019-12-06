Названа причина превосходства России над США в наземных ядерных силах





По словам Юлия Соломонова, США в этом вопросе значительно отстает от России по простой причине – их вооружение в этой сфере сильно устарело. Последняя его модернизация проходила 10-15 лет назад, а сами установки были разработаны еще в 60-е. При этом в РФ процесс обновления наземных ядерных сил в последние годы идет большими темпами, что и создает преимущество над американцами.Конструктор отметил, что США предпринимали попытки создать собственный ракетный комплекс стратегического назначения наземного базирования (ПГРК), его разработка проходила в 80-е, однако от проекта решили отказаться из-за высоких затрат на его реализацию. Именно тогда, отмечает специалист, и была заложена причина превосходства РФ в наземных ядерных силах.Последние значительно усилились после принятия на вооружение межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», разработанной именно Юрием Соломоновым. Данная разработка имела новый двигатель и современное оснащение. Особенностью ракеты были высокие характеристики в вопросе боевой эффективности, отмечает конструктор. При этом он уверен, что процесс модернизации подобного вооружения необходимо продолжать.