Актер Арманд Ассанте рассказал о секрете своей насыщенной 60-летней карьеры в кино





За свою продолжительную карьеру Арманд Ассанте сыграл более 150 ролей в различных фильмах и сериалах. Отвечая на вопрос, как ему это удалось сделать, актер отметил: «Многие люди могут сказать вам, будто бы это не ваше место. Но необходимо продолжать верить в себя и развиваться в этом направлении».Кроме того, Арманд Ассанте выступает за равноправие. Он считает, что люди с ограниченными возможностями тоже имеют право сниматься в кино. Проект «Кинообразование без границ», организованный РОСКИНО и Сбербанком при содействии Госфильмофонда, направлен именно на их поддержку и налаживание связей. Сам актер в детстве провел много времени в реабилитационных центрах, где лежала его мать, и уже с тех пор решил заниматься благотворительностью.