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Сергей Лазарев рассказал об отношении к женитьбе

Сергей Лазарев отрицательно ответил на вопрос о собственной женитьбе. Об этом он заявил на премии «Виктория».

«Я не работаю в этом направлении», - сказал российский музыкант. По его словам, любой человек сам выбирает свой жизненный путь, а он собирается растить детей только своими силами и без матери, о личности которой так пока ничего не известно. Себя артист считает очень счастливым человеком, так как у него есть сын и дочь.

Помогают воспитывать детей Лазареву няни, пока он находится в разъездах. Дочь Анна еще совсем маленькая, поэтому помощницы, как и сам звездный отец, иногда несколько раз просыпаются ночью, из-за плача годовалого ребенка. Сейчас музыкант старается делать все возможное, чтобы дети не ревновали его друг к другу, при этом Никита и Анна разные по характеру. Мальчик более спокойный, а девочка, наоборот, очень энергичная , поэтому за ней следят очень внимательно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:44

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