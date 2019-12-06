Врачи назвали правила употребления алкоголя на корпоративах и праздниках





По словам врачей, организм каждого человека имеет собственный лимит употребления алкоголя, он зависит от фермента алкогольдегидрогеназа. Чем больше его – тем более «устойчивы» люди к спиртным напиткам. Именно поэтому каждый человек должен знать собственные лимиты. Также существует два простых правила, позволяющих избавиться от практически всех побочных эффектов.Первое – необходимо употреблять алкоголь на сытый желудок. Прием пищи лучше начать с растительной клетчатки, ее можно найти в листьях салата и других овощах. После этого необходимо съесть смесь белка и жира, для этого отлично подойдет мясо, курица и рыба. Такие продукты замедлят процесс пищеварения и приведут к образованию в желудке особой среды, которая отлично справляется с усвоением алкоголя.Второе правило, названное врачами, гласит, что нельзя смешивать разные виды алкоголя. Человеку необходимо выбрать один спиртной напиток и оставаться ему «верным» до самого конца празднования. Чтобы улучшить состояние на следующее утро специалисты советуют пить много воды, в нее также стоит добавлять лимон. Некоторым людям отлично подходит другой вариант – стакан кефира. Главное, что подчеркивают эксперты, соблюдать меру и не злоупотреблять такими напитками, что поможет избежать множества проблем.