Альбина Джанабаева опровергла слухи о разладе с Валерием Меладзе

Роман Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начался задолго до свадьбы пары в 2014 году. Сейчас в семье артистов растут два сына, но недавно публика заподозрила разлад в отношениях возлюбленных. Звезды опровергли все домыслы одним выходом в свет, который состоялся 5 декабря в Кремлевском дворце на вручении музыкальной премии “Виктория”. Артистка выбрала черное силуэтное платье, которое поклонники сравнили с алым нарядом Джулии Робертс из фильма “Красотка”. Журналисты заметили, что Валерий Меладзе не оставлял супругу одну и был обходительным.Меладзе и Джанабаева крайне редко появляются на официальных мероприятиях вдвоем. Также на премии появились Николай Басков, певица Жасмин, Анна Калашникова и другие отечественные звезды.