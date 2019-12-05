Младшая сестра Ольги Бузовой Анна сломала палец на ноге





Младшая сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна рассказала своим поклонникам в соцсети Instagram, что из-за своей работы и трудолюбия пострадала. Она сломала палец на ноге, однако не стала обращать на это внимания, пока палец не стал лилово-синим. Только после этого бизнесвумен отправилась в больницу, получить помощь медработников.Поклонники выразили поддержку Анне Бузовой и посоветовали ей более серьезно относиться к собственному здоровью, ведь так можно и вовсе получить более плачевные последствия. На данный момент младшая сестра знаменитости ездит по стране, рекламируя собственный бренд косметики, именно этот бизнес оказался для нее самым прибыльным.