Младшая сестра Ольги Бузовой Анна сломала палец на ноге
Младшая сестра певицы, телеведущей и звезды проекта "Дом-2" Ольги Бузовой Анна, как и многие, старается заранее подготовиться к новогодним праздникам. Тем не менее, трудолюбие может сыграть с девушкой плохую шутку, ведь она уже сломала палец на ноге.
Младшая сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна рассказала своим поклонникам в соцсети Instagram, что из-за своей работы и трудолюбия пострадала. Она сломала палец на ноге, однако не стала обращать на это внимания, пока палец не стал лилово-синим. Только после этого бизнесвумен отправилась в больницу, получить помощь медработников.
Поклонники выразили поддержку Анне Бузовой и посоветовали ей более серьезно относиться к собственному здоровью, ведь так можно и вовсе получить более плачевные последствия. На данный момент младшая сестра знаменитости ездит по стране, рекламируя собственный бренд косметики, именно этот бизнес оказался для нее самым прибыльным.
Младшая сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна рассказала своим поклонникам в соцсети Instagram, что из-за своей работы и трудолюбия пострадала. Она сломала палец на ноге, однако не стала обращать на это внимания, пока палец не стал лилово-синим. Только после этого бизнесвумен отправилась в больницу, получить помощь медработников.
Поклонники выразили поддержку Анне Бузовой и посоветовали ей более серьезно относиться к собственному здоровью, ведь так можно и вовсе получить более плачевные последствия. На данный момент младшая сестра знаменитости ездит по стране, рекламируя собственный бренд косметики, именно этот бизнес оказался для нее самым прибыльным.