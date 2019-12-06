«Кормят бесплатно по бартеру»: Дмитрия Тарасова раскритиковали за рекламу ресторана

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в своем микроблоге в Instagram новый пост, на снимке спортсмен сидит за столом, а на нем стоит картофель фри и отбивная. Возможно, знаменитость решил пойти по стопам своей жены - модели Анастасии Костенко, которой подобные рекламные посты приносят неплохой стабильный доход.Тем не менее, Дмитрий Тарасов тут же попал под шквал критики со стороны фолловеров, а некоторые и вовсе просто пожалели футболиста. "Кормят за рекламу по бартеру", "Скоро и в "Ашане" можно будет увидеть", - пишут пользователи Сети. Некоторые также предложили отцу двоих дочерей купить ему пирожок, скинуть денег на еду и сделать пожертвования в его пользу.