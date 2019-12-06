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«Кормят бесплатно по бартеру»: Дмитрия Тарасова раскритиковали за рекламу ресторана

Бывший избранник телеведущей и звезды проекта "Дом-2" Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, как и прежде, жалуется на затруднительную финансовую ситуацию. Как известно, стабильный доход его семье сейчас приносит реклама в Instagram, которую создает модель Анастасия Костенко, супруга спортсмена. Видимо, знаменитость решил пойти по стопам избранницы, но его тут же раскритиковали за рекламу ресторана якобы по бартеру.
«Кормят бесплатно по бартеру»: Дмитрия Тарасова раскритиковали за рекламу ресторана

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в своем микроблоге в Instagram новый пост, на снимке спортсмен сидит за столом, а на нем стоит картофель фри и отбивная. Возможно, знаменитость решил пойти по стопам своей жены - модели Анастасии Костенко, которой подобные рекламные посты приносят неплохой стабильный доход.

Тем не менее, Дмитрий Тарасов тут же попал под шквал критики со стороны фолловеров, а некоторые и вовсе просто пожалели футболиста. "Кормят за рекламу по бартеру", "Скоро и в "Ашане" можно будет увидеть", - пишут пользователи Сети. Некоторые также предложили отцу двоих дочерей купить ему пирожок, скинуть денег на еду и сделать пожертвования в его пользу.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 03:08

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