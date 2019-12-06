Ольга Бузова снова показала отсутствие вокальных данных на концерте





На один из предновогодних концертов телеведущая и певица Ольга Бузова пришла в серебристом переливающемся костюме, состоящем из короткого топа и шортов. Образ знаменитость дополнила модными брюками и подвязками, а также ботинками на высокой подошве. Тем не менее, эпатажная певица привлекла внимание публики не только своим откровенным внешним видом, но и отсутствием вокальных данных.В гримерке перед выходом на сцену Ольга Бузова решила еще раз прорепетировать номер, но запев, сама не смогла успеть за своей фонограммой. На пресс-релизе певица, тем не менее, улыбалась и с радостью общалась и фотографировалась с журналистами.