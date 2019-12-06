"Любят ребята других ребят": Ольга Бузова из-за новой песни получила прозвище "гей-иконы"
Телеведущая, звезда проекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова накануне представила свою новую песню, под которую предложила поклонникам танцевать все новогодние праздники. Композиция под названием "Не виновата" вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети, а знаменитости даже дали прозвище "гей-икона".
Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова своим хитом "Не виновата" вызвала шквал эмоций у поклонников. Многие поддержали знаменитость, однако нашлись и те, кто решил, что композиция посвящена ЛГБТ-сообществам и геям. На это натолкнули фолловеров слова песни, созданной в стиле дискотек 1990-х годов.
Ольга Бузова даже получила прозвище "гей-икона", а фолловеры осудили ее за вызванный интерес к однополой любви. Хейтеры отметили, сейчас многие исполнители поддерживают представителей ЛГБТ-сообществ, несмотря на негативную реакцию публики.
Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова своим хитом "Не виновата" вызвала шквал эмоций у поклонников. Многие поддержали знаменитость, однако нашлись и те, кто решил, что композиция посвящена ЛГБТ-сообществам и геям. На это натолкнули фолловеров слова песни, созданной в стиле дискотек 1990-х годов.
Ольга Бузова даже получила прозвище "гей-икона", а фолловеры осудили ее за вызванный интерес к однополой любви. Хейтеры отметили, сейчас многие исполнители поддерживают представителей ЛГБТ-сообществ, несмотря на негативную реакцию публики.