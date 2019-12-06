Экстрасенс Александр Кинжинов: Брак Ксении Собчак и Константина Богомолова не будет полноценным





Финалист шоу "Битва экстрасенсов", таролог Александр Кинжинов рассказал о будущем брака телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Эксперт отметил, этот брак не станет полноценным даже после переезда в большой особняк, который на данный момент строит теледива. Мать Собчак Людмила Нарусова прежде объяснила, в ее доме, где сейчас живет эпатажная телеведущая вместе с сыном и родительницей, просто не хватило места для еще одного человека.Примечательно, что новый особняк Ксении Собчак будет намного просторнее, там для матери звезды подготовят сразу несколько комнат. Режиссер Константин Богомолов тоже сможет жить вместе с избранницей, однако таролог отмечает, отношения между ними будут складываться не так тепло, как хотелось бы.Александр Кинжинов отмечает, в новом доме Ксения Собчак и Константин Богомолов будут жить по принципу "замужем/женат", то есть только "для статуса", а полноценным брак не станет.