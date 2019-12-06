Анонсировавшая гастрольный тур по России Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию





Звезда 90-х Наталья Ветлицкая месяц назад сообщила, что возвращается в Россию и планирует активную концертную деятельность после 20-летнего перерыва. Артистка дала интервью всем ведущим телеканалам и создала персональный аккаунт в социальной сети Instagram, через который сейчас имеет возможность непосредственно контактировать с поклонниками. Кроме того, певица изменила стиль, подстриглась и окрасила волосы в розовый оттенок.Спустя месяц после анонса выступлений, артистка вернулась назад в Испанию. Судя по этому, над новой программой она планирует работать за границей, а поклонникам в России покажет обновленный репертуар во время грандиозного концертного тура. Наталья Ветлицкая заключила контракт с продюсером Евгением Филькенштейном, который известен организацией концертов Мадонны и Леди Гаги в Российской Федерации.