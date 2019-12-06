Психолог раскрыла 3 секрета исполнения новогодних желаний





Согласно статистике, мотивация и желание перемен пропадает у людей уже спустя 12 дней, а именно – 12 января. Примерно в середине месяца большинство отказывается от своих новогодних желаний и возвращается к привычной для себя жизни. Чтобы избежать такого сценария, психолог советует простые методы. Первый секрет – не давать негативным мыслям начать доминировать над позитивными. Для этого необходимо проводить свободное время за полезными делами, хобби или в компании друзей и родственников. Также не помешает иметь «запасной план» на тот случай, если негативные эмоции все-таки возьмут вверх.Следующий секрет исполнения новогодних желаний – их позитивная формулировка. Они должны быть мотивирующими и целеустремленными, но при этом конкретными и исполнимыми. Важно не забывать, какие положительные перемены в жизни произойдут, если все удастся.И последний совет от психолога – определиться с настоящим желанием. Очень часто люди загадывают то, чего они на самом деле не хотят, а самые главные мечты остаются неназванными. Для решения этой проблемы поможет самоанализ или обращение к специалисту, способному помочь человеку определить его настоящие мотивации.