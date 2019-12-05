В Новгородской области вследствие отравления угарным газом погибли школьники 16 и 11 лет





По возвращению домой родители застали своих дочь и сына в тяжелом состоянии без сознания и сразу вызвали “скорую помощь”. Несмотря на старания со стороны медиков, пострадавшие скончались. Согласно предварительным сведениям, школьники отравились угарным газом, а жители дома, где проживали родственники, заявили, что давно жаловались на плохое состояние вентиляции. В связи со случившимся местный СК РФ возбудил соответствующее уголовное делопроизводство.На данный момент эксперты совместно с сотрудниками органов правопорядка проверяют газовое, а также вентиляционное оборудование в доме. Проводится осмотр помещений и опрос возможных свидетелей. Уже назначены необходимые судмедэкспертизы.