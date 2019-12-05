Борьба грубиянок на "Дом-2": Татьяна Строкова против Насти Стецевьят





А ведь было время, когда девушки устраивали драки на проекте, а парни соревновались за их расположение. В то время девушки не оставались по несколько месяцев без пары, как Анастасия Стецевьят и не позволяли находиться возле себя слабым мужчинам, как это делает Татьяна Строкова.Накануне на передаче «Бородина против Бузовой» произошёл разбор конфликта между двумя грубиянками. Эксперты программы, назвав этих двух участниц телешоу «недомужчинами», признали, что такое поведение со стороны девушек неприемлемо в нынешнем обществе, а уж тем более на телепроекте.Но на проекте «Дом-2» с подобными скандалистками, с теми, кто кричит громче всех, принято считаться. А такие яркие персонажи, как Татьяна и Анастасия не переживают за голосование и равнодушно относятся к критике в свой адрес.