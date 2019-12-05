Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель позвала нового возлюбленного Кирилла Кондратьева на проект "Дом-2"





Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель рассказала, что очень довольна общением с новым избранником. Не так давно молодая мамочка призналась, она переписывается с экс-проектантом Кириллом Кондратьевым, а началось все еще полгода назад, когда Савкина состояла в отношениях с Ильей Яббаровым. По словам Рапунцель-младшей, тогда мужчина приходил в Периметр, но его не оставили, так как она уже строила отношения с саратовским шансонье.Алена Рапунцель добавила, что редко отвечает на чьи-либо сообщения, но Кирилл Кондратьев ей понравился, и они стали переписываться. Мужчина полностью соответствует ее требованиям, он высокий, что радует брюнетку, ведь, как она добавила, ей попадались одни "малыши", у него интересная внешность и необычный характер.Звезда проекта "Дом-2", как оказалось, уже пригласила мужчину на реалити-шоу и надеется на положительный ответ. Однако стоит отметить, что не так давно Алена Савкина собиралась ехать в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с Кондратьевым в живую и узнать, подходят ли они друг другу.