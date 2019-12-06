В Великобритании бедная многодетная мать выиграла в лотерею больше миллиона фунтов стерлингов





За десять дней игры в онлайн-бинго многодетная женщина побеждала два раза. Первый ее выигрыш составил 597 тысяч фунтов стерлингов и случился сразу после нескольких первых часов игры. Вторая победа принесла британке еще 522 тысячи фунтов стерлингов. Таким образом, общая сумма выигрыша составила 1 миллион 119 тысяч фунтов.Победительница рассказала, что до участия в лотерее, у нее был очень тяжелый жизненный период. Она больна сахарным диабетом. Женщина занимала деньги, чтобы купить продукты детям и оплатить коммунальные услуги. Ни на что другое средств не было. Поэтому британка очень обрадовалась, что теперь сможет обеспечить себе и своей семье лучшую жизнь.По данным журналистов, внезапно разбогатевшая жительница Великобритании рассчиталась со всеми долгами, купила себе дом, отправила на лечение своих детей. На достигнутом выигрыше женщина останавливаться не собирается. Планирует вновь играть в лотерею «Бинго».