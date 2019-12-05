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Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян считает Саймона Марданшина "идеалом мужчины"

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что считает проектанта Саймона Марданшина "идеалом мужчины". Блондинка хотела вместе со спортсменом провести свой фитнес-марафон на Сейшелах, но мужчина отказался.
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян считает Саймона Марданшина "идеалом мужчины"

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Вика Цатурян рассказала, что связывает ее с проектантом Саймоном Марданшиным. Примечательно, что блондинку часто называют "женской версией" спортсмена, ведь они очень похожи. Цатурян отметила, Руслан Мацьолек сильно ревновал ее к участнику проекта "Дом-2" в свое время, однако никаких романтических чувств или отношений между ними не было.

Вика Цатурян призналась, участник проекта "Дом-2" Саймон Марданшин занял призовое место на соревнованиях, где она была судьей, тогда они познакомились, девушка уже перестала заниматься бодибилдингом профессионально, но подписалась в Instagram на спортсмена. Руслан Мацьолек подозревал, блондинке нравится молодой человек, однако она просто видела в Марданшине те качестве мужчины, которые ей нравятся, он добивается своих целей, постоянно ставит их перед собой и получает результат. Вика Цатурян даже считает спортсмена "мужчиной своей мечты", именно благодаря его качествам, так как их блондинка хотела бы видеть в своем избраннике.

Вика Цатурян просто мотивировалась, когда смотрела на Саймона Марданшина. Раньше она даже предлагала бодибилдеру вместе провести на Сейшелах свой фитнес-марафон, где он тренировал бы парней, а она - девушек. К сожалению, молодой человек отказался.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 22:43

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