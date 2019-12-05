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Преображение СКА: Из последних 13 матчей в КХЛ клуб выиграл 12

СКА одержал победу в 12 матчах из 13 последних, проведенных в рамках КХЛ. Недавно команде из Санкт-Петербурга удалось на буллитах отвоевать первенство у казанского “Ак Барса”. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Алексея Кудашова, что еще раз подтверждает преображение ХК.
Преображение СКА: Из последних 13 матчей в КХЛ клуб выиграл 12

Игра против “Ак Барсы” казалась сложной, поскольку казанский клуб шел вверху таблицы КХЛ, реализовав наибольшее количество шайб при мощной атаке. Тренерскому составу СКА пришлось изучить стратегию соперника, чтобы дать достойный ответ на льду, что в итоге получилось. Андрей Кузьменко проявил себя на 52-й минуте, а спустя время удалили Василия Токранова. Представитель “Ак Барса” Патрис Кормье воспользовался меньшинством оппонентов и забил, но Евгений Кетов на буллитах совершил решающий бросок. До этого СКА не менее удачно показал себя против ЦСКА, совсем незначительно отстав по броскам. При этом клуб из Петербурга оказался лидером по вписываниям и силовым приемам. Еще одним важным достижением стал реализованный Александром Барабановым хет-трик.

Из 13 матчей СКА проиграл только раз, это произошло 2 ноября, когда проходила игра против ярославского “Локомотива”. Притом победная волна длится уже на протяжении 10 поединков, хотя совсем недавно о клубе звучали далеко не лучшие отзывы. Ряд экспертов предполагал, что Кудашова потеснят с места главного тренера ХК, высокой называли и вероятность того, что он больше не будет возглавлять сборную России.

Подобные разговоры возникали после многократных поражений СКА. Тогда петербургская команда в 10 матчах понесла 8 поражений. В этот период в клубе наблюдалась серьезная перестройка, кроме того, на поле не выходили три ключевых нападающих. Тренерскому составу требовалось время, чтобы постепенно вводить в игру молодых спортсменов. Игроки возрастом от 17 до 21 лет уже успели выгодно проявить себя на льду, о себе благодаря СКА заявили Ярослав Аскаров, Данила Галенюк и Кирилл Марченко.

Значимым преимуществом клуба над соперниками является то, что там происходит системная работа на перспективу. Благодаря этому тренерам удается создавать сбалансированный состав, когда команде не приходится всецело зависеть от одного звена. Доверие к молодежи и разнообразие позволяют не переживать из-за возможной лавины травм. К примеру, за счет такой тактики потеря Владимира Ткачева, одного из лучших бомбардиров СКА, не стала трагедией. Указанный подход поможет и при новых правилах КХЛ, где с нового сезона будет действовать жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей. Чтобы иметь возможность в такой лимит вписать хоккейных звезд, необходимым становится обучение молодежи на перспективу. СКА можно назвать командой будущего, ведь там учитывают меняющиеся тенденции, а сторонние наблюдатели видят вектор развития одного из лучших клубов КХЛ.

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Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 20:22

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