Власти США обвинили российских хакеров в краже у банков $100 млн





Соответствующее постановление было опубликовано 5 декабря на сайте министерства финансов США. Отдельно стоит выделить компанию Evil Corp., которую называют российской киберпреступной организацией, занимающейся противозаконной деятельностью по всему миру. Следы ее действий были зафиксированы в более чем 40 странах мира. Согласно одной из версий, Evil Corp. специализируется на присваивании денег различных банков.Власти США отмечают, что эта российская компания обвиняется в краже более чем 100 млн долларов. Злоумышленники применили вирус Dridex, чье распространение помогает получать доступ к счетам организаций и физических лиц. Если данная информация подтвердится, то Evil Corp. станет одной из крупнейших хакерских группировок, когда-либо существовавших в истории.Именно поэтому сразу против 2 членов этой компании были применены санкции. За получение информации об их деятельности или местонахождении госдепартамент США объявил крупное вознаграждение. В случае, если сведения окажутся достоверными и полезными, за них готовы заплатить до 5 млн долларов. В список попали лидеры Evil Corp. В России данную новость еще не прокомментировали.