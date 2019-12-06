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Власти США обвинили российских хакеров в краже у банков $100 млн

Власти США в лице министерства финансов обвинили российских хакеров в краже средств у банков в разных странах мира. В санкционный список попали 7 российских компаний и 17 физических лиц, их подозревают в присваивании 100 млн долларов.
Власти США обвинили российских хакеров в краже у банков $100 млн

Соответствующее постановление было опубликовано 5 декабря на сайте министерства финансов США. Отдельно стоит выделить компанию Evil Corp., которую называют российской киберпреступной организацией, занимающейся противозаконной деятельностью по всему миру. Следы ее действий были зафиксированы в более чем 40 странах мира. Согласно одной из версий, Evil Corp. специализируется на присваивании денег различных банков.

Власти США отмечают, что эта российская компания обвиняется в краже более чем 100 млн долларов. Злоумышленники применили вирус Dridex, чье распространение помогает получать доступ к счетам организаций и физических лиц. Если данная информация подтвердится, то Evil Corp. станет одной из крупнейших хакерских группировок, когда-либо существовавших в истории.

Именно поэтому сразу против 2 членов этой компании были применены санкции. За получение информации об их деятельности или местонахождении госдепартамент США объявил крупное вознаграждение. В случае, если сведения окажутся достоверными и полезными, за них готовы заплатить до 5 млн долларов. В список попали лидеры Evil Corp. В России данную новость еще не прокомментировали.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:01

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