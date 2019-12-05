Телеведущая и певица Ольга Бузова представила новую песню "Не виновата"





Телеведущая Ольга Бузова продолжает успешно строить карьеру певицы. Звезда дает концерты как в больших, так и в маленьких городах России, только недавно закончился ее тур "Под звуки поцелуев". Тем не менее, останавливаться на достигнутом знаменитость не собирается и уже представила поклонникам новую композицию под названием "Не виновата".Песня Ольги Бузовой о любви уже нашла отклик у фолловеров, за сутки ее прослушали более 150 тысяч раз. Сама певица уже демонстрирует новые движения, анонсировала выход клипа на премьерную песню, а также принимает поздравления с очередной успешной работой.