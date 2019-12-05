Экс-бойфренд подарил Алесе Семеренко машину за два миллиона





В “Дом-2” Алеся пришла, чтобы построить отношения с Федором Стрелковым, и тот факт, что он уже состоит в связи Екатериной Скалон, ее никак не смутил. Девушка, которая является обладательницей титула “Мисс Москва” уверена, их общая история еще не окончательно закончена после ее участия в проекте “Яхта любви”.Во время разговора с Антоном Беккужевым в рамках программы “Бородина против Бузовой” Семеренко и вовсе заверила, что Федор - идеал ее мужчины, и она искала именно такого всегда.Алеся рассказала, что на протяжении двух лет состояла в отношениях с богатым мужчиной, который делал ей дорогие подарки. Он подарил ей машину за два миллиона, а также дорогие ювелирные украшения, но не дал самого главного, а именно любви и заботы.Алеся Семеренко рассказала, что с Федором Стрелковым жить в хижине они точно не будут, потому что вместе будут развиваться.