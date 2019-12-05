Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель получила в "сделанный" нос ногой от сына Богдана





Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина практически не занимается воспитанием собственного маленького сына Богдана, считают поклонники реалити-шоу. Только недавно молодая мамочка поссорилась со своей матерью из-за нежелания поменять ребенку подгузник, за что снова попала под шквал критики. Тем не менее, она решила прислушаться и продемонстрировать заботу о наследнике.Алена Рапунцель подошла к мальчику, когда он играл, повалила его на пол и стала возиться с ним. Затем она прижала малыша, повторяя, как сильно она его любит. Маленький Богдан испугался и стал отбиваться от родственницы, попав при этом молодой мамочке по носу. Она, как известно, только недавно сделала ринопластику и пока сильно переживает, каким будет ее нос через год. Звезда, как показали в последнем эфире, испугалась и расстроилась, но, похоже, не из-за того, что ребенок ее боится, а как раз из-за нового носа.