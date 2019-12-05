«Нюхач»: Наталья Подольская рассказала о любви сына Артема к волосам





Наталья Подольская отметила, сейчас Артему 4 года, поэтому у него начинают формироваться предпочтения. Наследник артистки много времени уделяет волосам, как своим, так и его звездной матери. Мальчик любит их трогать, нюхать и растрепывать. Наследник знаменитости часто делает себе модные прически, а затем приходит и хвастается ими перед родителями. По данной причине певица внимательно следит за своими волосами, а также дала ребенку кличку «Нюхач».При этом, отмечает Наталья Подольская, Артем прекрасно понимает чувство меры. Если знаменитость идет на светское мероприятие или готовится к съемкам, сын никогда не будет портить ей прическу, а иногда даже поделится советом. В остальное же время в семье Подольской существует игра «Растрепи маму». Во время нее ребенок превращает прическу матери в полный «бардак».Также Наталья Подольская часто берет сына на съемки. Артему нравится весь этот творческий процесс, и он часто сам просится принять в нем участие. Больше всего наследник любит развлекаться с визажистами. Они постоянно делают ему временные татуировки на руках и лице, чему он очень радуется.