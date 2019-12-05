Дмитрий Певцов резко ответил на высказывание Ивана Урганта о поездке в Нидерланды





Иван Ургант в эфире Первого канала порекомендовал Дмитрию Певцову уехать в Нидерланды, чтобы заниматься там работой над документальным фильмом. Такое выступление телеведущего было ответом на заявления актера в адрес Владимира Познера. Реакция Певцова не заставила себя долго ждать. Он предложил Урганту самостоятельно взяться за создание картины «По самые Нидерланды», так как у него сейчас нет на это времени и не будет до ближайшей весны.Также Дмитрий Певцов поведал о том, что его не пригласили поучаствовать в шоу «Вечерний Ургант», потому что в России не заведено произносить свои личные суждения, особенно когда дело касается истории государства.Напомним, в своем недавнем обращении к Познеру актер заявил: «Если ему не нравятся обычаи, ценности и мировосприятие русских, то он с легкостью может уехать из страны».