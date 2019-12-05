Участница "Дом-2" Юлия Щеглова довела Игоря Русанова, теперь они плачут вместе
Веселый Игорь Русанов под влиянием Юлии Щегловой все-таки превратился в неуравновешенного и раздраженного молодого человека. Так, во время тета с Ольгой Орловой он расплакался.
Главная причина вот такого поведения - его не совсем серьезное отношение к теме свадьбы и то, что он постоянно шутит на эту тему.
Щеглова подчеркивает, бракосочетание и смех практически не совместимы. По ее словам, нужно думать, когда и над чем смеешься. Но зрители тут же подчеркнули, ведь он пошутил не на чьих-то похоронах.
Находясь на острове, Русанов попытался устроить для Щегловой праздник и сделал фейковую свадьбу. Однако девушка восприняла эту идею в штыки и не смогла смеяться над темой бракосочетания.
Большинство подчеркивает, что построить нормальные отношения Игорю Русанову с Юлией Щегловой будет очень тяжело, потому что чувство юмора у нее явно отсутствует.
Главная причина вот такого поведения - его не совсем серьезное отношение к теме свадьбы и то, что он постоянно шутит на эту тему.
Щеглова подчеркивает, бракосочетание и смех практически не совместимы. По ее словам, нужно думать, когда и над чем смеешься. Но зрители тут же подчеркнули, ведь он пошутил не на чьих-то похоронах.
Находясь на острове, Русанов попытался устроить для Щегловой праздник и сделал фейковую свадьбу. Однако девушка восприняла эту идею в штыки и не смогла смеяться над темой бракосочетания.
Большинство подчеркивает, что построить нормальные отношения Игорю Русанову с Юлией Щегловой будет очень тяжело, потому что чувство юмора у нее явно отсутствует.