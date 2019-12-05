Участница "Дом-2" Юлия Щеглова довела Игоря Русанова, теперь они плачут вместе





Главная причина вот такого поведения - его не совсем серьезное отношение к теме свадьбы и то, что он постоянно шутит на эту тему.Щеглова подчеркивает, бракосочетание и смех практически не совместимы. По ее словам, нужно думать, когда и над чем смеешься. Но зрители тут же подчеркнули, ведь он пошутил не на чьих-то похоронах.Находясь на острове, Русанов попытался устроить для Щегловой праздник и сделал фейковую свадьбу. Однако девушка восприняла эту идею в штыки и не смогла смеяться над темой бракосочетания.Большинство подчеркивает, что построить нормальные отношения Игорю Русанову с Юлией Щегловой будет очень тяжело, потому что чувство юмора у нее явно отсутствует.