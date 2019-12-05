«Черные риелторы» пытались убить жену и детей Никиты Джигурды

В Instagram Никита Джигурда разместил большое обновление, посвященной текущей ситуации. Артист рассказал, что его жена и дети сейчас находятся на отдыхе во Франции. Там семью знаменитости пытались убить, однако воля случая была на их стороне. Неизвестные сильно ослабили болты, крепящие колеса, на автомобиле, используемом близкими актера для передвижения.Никита Джигурда заявил, что это «черные риелторы», желающие, чтобы артист отказался от многомиллионного наследства Людмилы Браташ. Долгое время они угрожали семье знаменитости, а сейчас, судя по всему, перешли от слов к делу. Звезда заявил о том, что знает имена всех заказчиков этих действий, однако не может их оглашать ради безопасности своих родных. Также артист рассказал, вся информация относительно этих людей находится в сейфах в трех разных странах мира. Если с ним или его близкими что-то случится – сведения сразу попадут в Сеть.В завершении Никита Джигурда отметил, он не собирается предавать свою покойную подругу Людмилу Браташ и доведет данную ситуацию до законного конца. Для этого артист нанял адвокатов, сейчас они работают по делу и собираются его выиграть.