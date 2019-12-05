Специалисты развеяли мифы относительно работы будущего





Темпы преобразований, происходящих в мире, пугают многих людей, поэтому они начинают переживать за свое будущее. Чаще всего их беспокоит вопрос рабочих мест и скорости перехода производств к роботам. Специалисты отмечают, что этот процесс не будет таким быстрым, как считают многие. Быстрее всего он будет идти в крупных городах и развитых странах, тогда как в остальных частях мира роботизация не относится к ближайшим перспективам.Также эксперты отметили, роботы смогут заменить людей только в производственных специальностях и тех областях, где существует четкий алгоритм выполнения работ. Творческая деятельность и другие смежные сферы останутся за человеком. Именно поэтому людям стоит подумать над развитием соответствующих навыков и способностей.Отдельно специалисты отметили, что системное образование постепенно отойдет на второй план. В будущем главным преимуществом человека станет способность быстро обучаться, принимать новые идеи и находить иные способы решения привычных задач. Развития Сети приведет к тому, что образование будет происходит на дому, а большая его часть станет бесплатной.