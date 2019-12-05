Гоген Солнцев оформляет опеку над своей женой-пенсионеркой





Со слов журналистов, престарелая жена Гогена проходит лечение в клинике под Москвой. Её состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. Причиной этому послужили многочисленные пластические операции, множество нервных потрясений и любовь пенсионерки к спиртному.На днях Солнцев уже провёл с адвокатом консультации по поводу оформления опеки над своей женой. В случае смерти своей возлюбленной шоумен будет единственным наследником Екатерины Терешкович.По мнению друзей Гогена, он решился на этот шаг из-за боязни, что его жена может передумать и изменить текст своего завещания, хоть и переписала недавно всё своё имущество на Солнцева. Сам шоумен объясняет своё стремление к оформлению опеки тем, что его жену смогут обманом заставить переписать завещание некие аферисты. И в этом случае Солнцев может остаться у разбитого корыта.