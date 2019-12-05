Домработница солиста «Корней» Алексея Кабанова обвинила его в нечеловеческом поведении и избиении





Домработница отмечает, что когда только устроилась на работу к молодому певцу и его жене Розалии Коноян, они относились к ней уважительно. «Три месяца все было замечательно. Они - прекрасные люди, хорошо приняли. Я видела, что это приличная семья», - вспоминает помощница. Однако, из слов Фидяковой, дальше все пошло наперекосяк. Однажды Алексей Кабанов вернулся домой с гастролей и буквально «накинулся» на нее из-за того, что она забыла включить пол с подогревом. «Он прибежал с бешеными глазами начал орать на меня. Затем несколько раз ударил по лицу и приказал идти в карцер на нижнем этаже», - утверждала женщина в эфире шоу «На самом деле».Алексея Кабанова и его жену данные обвинения просто повергли в шок. Артист уверял, что всегда относился к Елене Федяковой с почтением и не позволял себе даже голос повысить. В их доме никакого карцера нет, это просто обычная кладовая, ведущая в гараж.Во всем разобраться помог специальный эксперт программы, который проверил показания домработницы на полиграфе. «Могу ли я говорить о том, что Алексей намеренно запер вас на три дня в помещении? Ответ – «да» - ложь. Никто вас нигде не запирал», - утвердил эксперт.