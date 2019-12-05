Актриса Татьяна Егорова целых 5 лет после смерти мужа Сергея Шелехова отказывалась выходить в свет





Татьяна Егорова появилась в программе «Прямой эфир», где дала Андрею Малахову откровенное интервью. Первым делом телеведущий поинтересовался, где и почему актриса пропадала целые 5 лет. Артистка призналась, что все дело в смерти ее супруга, сценариста Сергея Шелехова. После его кончины она не хотела никуда выходить и ни с кем общаться. Единственное место, кроме дома, где актриса часто проводила время – дача. Поэтому ни о каких интервью в подобном состоянии она думать даже не могла.По словам Татьяны Егоровой, на ее огромное влияние также оказалась смерть Андрея Миронова, с которым она состояла в отношениях много лет назад. Актриса призналась, роман между ними закрутился еще во время репетиций в театре. Все началось с того, что артисты пересеклись взглядами. После этого случая никто из них даже не сомневался, они обязательно будут вместе.Сейчас Татьяна Егорова ухаживает не только за могилой покойного супруга Сергей Шелехова, но и за местом на кладбище, где похоронен Андрей Миронов. В этом актриса не видит ничего странного и считает это своим долгом, ведь они были для нее самыми близкими людьми на протяжении длительных периодов жизни.