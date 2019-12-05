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Психологи советуют, как правильно реагировать на истерики ребенка в общественных местах

Психологи рассказали о причинах истерик у детей и дали несколько советов о том, как с ними справиться в общественных местах. Родителям необходимо наблюдать за поведением своих чад и собственным примером показывать, что словами можно добиться намного большего, чем криком.

Истерика ребенка – это способ его реакции на происходящее вокруг. На такое поведение всегда есть причины. Маленькие дети еще не умеют, как взрослые, справляться со своими эмоциями, поэтому активно реагируют на внешние раздражители. Если у ребенка один раз вышло с помощью манипуляций получить желаемое, он будет вновь и вновь возвращаться к такому методу.

Психолог Юлия Чемер утверждает, лучшее лекарство против любых громких выражений эмоций – это профилактика. При первых проявлениях таких реакций дома, нужно установить для ребенка правило: «Мама и папа тебя не поймут, пока ты кричишь. Скажи спокойно, чего ты хочешь, и мы сможем договориться». Если ребенок будет соблюдать эту норму дома, то и в общественных местах она подействует.

Ребенок — тоже личность, которая ищет поддержку во взрослом. Родители должны установить для своего чада четкие границы дозволенного, быть главными для него, и своим собственным примером обязаны показывать, что обо всем можно поговорить спокойно и достигнуть компромисса.

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Наука / Главные новости
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:25

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