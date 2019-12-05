Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде
Ведущий шоу «Военная приемка» Алексей Егоров продемонстрировал «Ядерный чемоданчик». Кнопка «Пуск», которую в народе называют «красной», на самом деле оказалась белой.
Телеведущий также рассказал о новых выпусках «Военной приемки». По его словам, уже в следующей программе зрителей ожидает экскурсия в закрытый бункер РВСН, с которого осуществляется управление ядерным арсеналом.
«Такой чемодан находился у офицера, который на протяжении всего времени был рядом с главнокомандующим. Одной из главных составляющих в нем является индивидуальная флеш-карта. Подробности работы чемодана мы не будем раскрывать, так как технология по сей день применяется в реальных условиях. Устройство было выпущено 50 лет назад, но его возможности и сейчас впечатляют», - рассказал Егоров.
Телеведущий также рассказал о новых выпусках «Военной приемки». По его словам, уже в следующей программе зрителей ожидает экскурсия в закрытый бункер РВСН, с которого осуществляется управление ядерным арсеналом.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 20:47